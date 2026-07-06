Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Kuwait, Casaquistão, Argélia e Omã, que fazem parte do cartel formado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (conhecido pelo acrônimo Opep+), decidiram aumentar a produção de petróleo em 188 mil barris por dia a partir de agosto de 2026. A decisão foi adiantada pela Reuters na quarta-feira passada, 1º de julho.

A decisão foi tomada em uma reunião virtual realizada neste domingo, 5, na qual o grupo avaliou as condições e as perspectivas do mercado global. O ajuste ocorre sobre os cortes voluntários adicionais anunciados em abril de 2023.

Este é o quarto aumento consecutivo nos limites de exploração de petróleo. A guerra entre Estados Unidos e Irã abalou a produção de petróleo no Oriente Médio, diante das dificuldades de escoamento do produto pela rota do Estreito de Ormuz.

Os sete países afirmaram que seguem monitorando o mercado e reafirmaram a intenção de adotar uma abordagem cautelosa e flexível para aumentar, pausar ou reverter ajustes voluntários de produção.

O grupo disse ainda que a medida cria uma oportunidade para os países participantes acelerarem sua compensação e reiterou o compromisso de cumprir integralmente a Declaração de Cooperação. De acordo com o texto divulgado mais cedo, os ajustes voluntários adicionais serão monitorados pelo Comitê Ministerial Conjunto de Monitoramento (JMMC, na sigla em inglês).

Os países também confirmaram a intenção de compensar integralmente qualquer volume produzido acima do acordado desde janeiro de 2024. Para acompanhar o processo, o grupo fará reuniões mensais para revisar as condições de mercado, o nível de conformidade e a compensação. A próxima reunião está marcada para 2 de agosto de 2026.