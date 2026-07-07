O ouro encerrou em queda nesta terça-feira, 7, diante da alta dos rendimentos dos Treasuries e do dólar após novas hostilidades no Estreito de Ormuz desencadearem avanço nos preços do petróleo. Mercado opera ainda diante das expectativas sobre a ata da última reunião decisória do Federal Reserve (Fed), que pode dar indicativos sobre o rumo da política monetária americana.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para agosto encerrou em baixa de 0,24%, a US$ 4.157,4 por onça-troy, enquanto a prata para setembro recuou 1,60%, a US$ 61,330 por onça-troy.

A ata do Fed que será publicada na quarta-feira, 8, deve ser determinante para o comportamento de curto prazo dos rendimentos dos Treasuries e, por consequência, do ouro, segundo Somesh Kapuria, da Hola Prime.

Traders ainda atribuem 59,6% de chance de um aumento na taxa de juros nos EUA em setembro, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.

Refletindo sua posição individual, o presidente do Federal Reserve (Fed) de Nova York, John Williams, disse neste terça-feira que está menos preocupado com a inflação do que estava há algumas semanas. "A inflação ainda está muito alta, mas me sinto um pouco mais positivo sobre a perspectiva de curto prazo por causa das quedas nos preços da energia que vamos ver", afirmou em entrevista à Fox Business. Segundo ele, se espera que os preços da energia "caiam bastante" e isso reduzirá a inflação geral.