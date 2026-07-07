A direção da Anfavea, entidade que representa as montadoras, disse que a linha especial de crédito para troca de carros por taxistas e motoristas de aplicativos deve ter impacto no mercado apenas neste mês.

O incentivo não impulsionou as vendas de junho, explicou a entidade, porque os financiamentos só passaram a ter a cobertura do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) cinco dias atrás. Em razão disso, os bancos estavam segurando a liberação do crédito.

"O programa está, basicamente, começando", comentou o presidente da Anfavea, Igor Calvet, em entrevista coletiva, acrescentando que as estatísticas de vendas de junho não capturaram o estímulo da linha. "Certamente no mês que vem nós vamos ter" algum efeito, disse o presidente da Anfavea, referindo-se ao balanço de julho, que será apresentado no começo do mês que vem.

O Move Brasil Taxi e Aplicativos, nome do programa, prevê R$ 30 bilhões para troca de carros de taxistas e motoristas de aplicativos, oferecendo taxas abaixo de 1% ao mês, menos da metade dos juros de mercado, e prazo para pagamento de até 72 meses. A carência é de até seis meses.