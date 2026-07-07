O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, alertou nesta terça-feira (7) que o risco de uma forte correção nos mercados acionários "permanece elevado", em meio ao aumento da alavancagem de investidores e às incertezas em torno das perspectivas de lucro das empresas ligadas à inteligência artificial (IA).

Durante a apresentação do Relatório de Estabilidade Financeira, Bailey afirmou que algumas vulnerabilidades identificadas pelo Comitê de Política Financeira (FPC, na sigla em inglês) "se tornaram mais pronunciadas", sobretudo devido ao uso crescente de alavancagem no mercado de ações.

Segundo Bailey, as avaliações das bolsas continuam elevadas em relação aos lucros das empresas e esse fenômeno vai além do entusiasmo com a IA. "Mesmo excluindo as 30 principais ações relacionadas à IA, o estiramento das avaliações parece ser mais amplo do que apenas o otimismo com IA", afirmou. Para ele, uma mudança nas expectativas sobre o cenário macroeconômico ou sobre o potencial de ganhos das empresas do setor pode desencadear uma forte queda das bolsas, movimento que seria agravado pela elevada concentração de mercado e pelo maior uso de alavancagem.

O dirigente também destacou a rápida expansão dos ETFs alavancados focados em ações de IA e o aumento recorde das operações de serviços de corretagem "prime", voltados a hedge funds, afirmando que esses fatores podem amplificar movimentos de preços em momentos de estresse.

Bailey ainda advertiu que os avanços da IA de fronteira ampliam os riscos cibernéticos e operacionais para o sistema financeiro. "É vital que as empresas ajam com base nas orientações" divulgadas em maio pelo BoE, pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA, na sigla em inglês) e pelo Tesouro britânico para reforçar sua resiliência cibernética, disse. Segundo ele, também será essencial uma coordenação internacional estreita para administrar os riscos que essas transformações representam para a estabilidade financeira global.