A China e Hong Kong desenvolverão uma plataforma eletrônica para a negociação de títulos e de câmbio em Hong Kong, afirmou a diretora executiva da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) do território, Julia Leung, nesta terça-feira, 7. "A nova plataforma acrescentará uma nova opção ao mercado, fortalecendo assim o papel de Hong Kong como ponte de ligação entre os mercados onshore e offshore", afirmou.

Leung disse ainda que "este é o momento" de Hong Kong avançar com o chamado Roteiro para o Desenvolvimento dos Mercados de Renda Fixa e Câmbio (FIC), uma vez que as mudanças globais estão aumentando a demanda por diversificação e por ativos denominados em yuan. Diante do cenário, a diretora da SFC destacou três prioridades: desenvolver uma plataforma de negociação de FIC, ampliar o uso de instrumentos de renda fixa como garantia e disponibilizar mais ferramentas de gestão de risco.

A China e Hong Kong também anunciaram uma série de outras medidas para impulsionar a negociação de moedas, títulos e ouro em Hong Kong. Segundo a agência Reuters, a iniciativa intensifica os esforços para consolidar o território como um importante centro de negociação de yuan offshore, em meio à crescente tensão geopolítica.