A produção de veículos subiu 17,2% no mês passado, frente a junho de 2025, chegando a 246 mil unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Na comparação com maio, houve queda de 3% na produção das montadoras. O balanço foi divulgado nesta terça-feira, 7 pela Anfavea, entidade que representa o setor.

Com isso, a produção de veículos terminou o primeiro semestre com crescimento de 8,8%. Nos seis primeiros meses do ano, 1,37 milhão de veículos saíram das linhas de montagem.

As vendas do mês passado, de 272,5 mil unidades, foram as maiores para junho em 13 anos. Na comparação com junho de 2025, o mercado ficou perto da estabilidade, com leve queda de 0,8%. A espera pelo crédito mais barato da linha especial do governo para a troca de carros de taxistas e motoristas de aplicativos pode ter impedido um resultado melhor.

Com taxas abaixo de 1% ao mês, menos da metade dos juros de mercado, e prazo de até 72 meses, com carência de até seis meses, as contratações do Move Brasil Taxi e Aplicativos, nome do programa, só começaram em 19 de junho. Ainda assim, com liberações travadas pelos bancos, que temem o risco, apesar da cobertura do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI).

Nos seis primeiros meses do ano, foram vendidos 1,42 milhão de veículos, 18,5% acima do volume de um ano antes.

As exportações seguem sendo o destaque negativo do balanço da Anfavea, com queda de 26,7% nos embarques do mês passado frente a junho de 2025. Na comparação com maio, as exportações recuaram 1,9%, para 36,7 mil veículos.

As exportações desde o início do ano somam agora 216,6 mil veículos, uma queda de 21,2% na comparação com os seis primeiros meses de 2025.

O balanço da Anfavea mostra ainda que 824 vagas de trabalho foram criadas nas montadoras durante o mês passado. As fábricas de veículos terminaram o junho empregando 114,5 mil pessoas.