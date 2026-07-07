O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) alertou que os riscos à estabilidade financeira global aumentaram desde dezembro, refletindo a maior alavancagem nos mercados acionários, sobretudo em empresas ligadas à inteligência artificial (IA), além das incertezas ainda elevadas sobre o Oriente Médio e sobre os retornos futuros dos investimentos no setor.

Em seu Relatório de Estabilidade Financeira, divulgado nesta terça-feira, 7, a instituição afirmou que "a probabilidade de essas vulnerabilidades se materializarem ao mesmo tempo aumentou" desde a edição anterior.

Segundo o Comitê de Política Financeira (FPC, na sigla em inglês), a assinatura do memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irã fez com que os preços da energia recuassem para níveis próximos aos anteriores ao conflito, reduzindo riscos de curto prazo. Ainda assim, o BoE ressaltou que "permanece uma incerteza substancial" e que "os preços da energia e os mercados de juros continuaram voláteis".

O relatório também destaca que "houve um aumento significativo da alavancagem dos hedge funds nos mercados acionários", criando riscos para o sistema financeiro. Para a autoridade monetária, a forte valorização das ações relacionadas à IA elevou a concentração dos principais índices globais, enquanto posições mais concentradas e alavancadas aumentam o potencial de movimentos bruscos.

Na avaliação do BoE, embora a IA tenha potencial para impulsionar a produtividade e o crescimento econômico no longo prazo, as projeções de lucros que sustentam as atuais avaliações das empresas do setor "são altamente incertas" e dependem da expansão bem-sucedida da infraestrutura, da continuidade do acesso a financiamento e do ritmo de adoção da tecnologia.

Assim, "uma reavaliação dessas perspectivas pode desencadear uma queda nos preços das ações", movimento que seria amplificado pela elevada concentração do mercado, por posições correlacionadas e pelo aumento da alavancagem. O banco acrescenta que, nesse cenário, hedge funds poderiam ser forçados a vender ativos, inclusive títulos soberanos, ampliando os efeitos sobre outros mercados financeiros.