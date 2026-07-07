O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, e o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciaram nesta terça-feira (7) o início formal das negociações para um acordo de livre comércio (FTA, na sigla em inglês) entre os dois países. O anúncio foi feito durante encontro bilateral à margem da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Ancara.

Segundo comunicado conjunto, as equipes técnicas dos dois governos começarão nos próximos meses a definir o escopo e o nível de ambição do tratado, preparando a primeira rodada de negociações. A iniciativa dá sequência às discussões exploratórias anunciadas em junho pelos ministros do Comércio dos dois países, e ocorre em meio a incertezas sobre o acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, na sigla em inglês).

Canadá e Turquia afirmaram que o acordo pretende aprofundar a cooperação econômica, impulsionar o crescimento, fortalecer cadeias de suprimentos, aumentar a competitividade e criar empregos. "Os governos esperam trabalhar juntos para avançar em um acordo de alta qualidade", diz o comunicado.

Durante a reunião, Carney e Erdogan também defenderam o fortalecimento da capacidade industrial de defesa da Otan, o reforço da dissuasão e da defesa coletiva e o apoio contínuo à Ucrânia diante da guerra com a Rússia. Os líderes discutiram ainda o Banco de Defesa, Segurança e Resiliência (DSRB), iniciativa voltada a ampliar a produção industrial de defesa entre aliados.

Os dois países manifestaram interesse em ampliar a cooperação em defesa, minerais críticos, energia, tecnologias avançadas e setor aeroespacial. Segundo o governo canadense, o comércio bilateral alcançou US$ 4,3 bilhões em 2025, e o acordo poderá abrir novas oportunidades para empresas, trabalhadores e investidores de ambos os lados.

Carney também elogiou as iniciativas diplomáticas da Turquia relacionadas à guerra na Ucrânia, incluindo a facilitação de diálogos, ações humanitárias e trocas de prisioneiros.