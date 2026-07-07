O déficit comercial dos Estados Unidos saltou 42,2% em maio ante abril, a US$ 77,58 bilhões, segundo dados publicados pelo Departamento do Comércio americano nesta terça-feira, 7. O resultado de maio veio praticamente em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet, de déficit de US$ 77,5 bilhões.

O saldo negativo da balança de abril foi revisado para baixo, de US$ 55,88 bilhões para US$ 54,47 bilhões. As exportações dos EUA caíram 3,2% em maio ante abril, a US$ 317,68 bilhões, enquanto as importações aumentaram 3,3%, a US$ 395,26 bilhões.