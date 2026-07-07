A Shell afirmou que, para o segundo trimestre, sua divisão de comercialização de gás deve apresentar resultados significativamente superiores aos do primeiro trimestre, fazendo com que os operadores da gigante britânica de energia continuem se beneficiando da volatilidade desencadeada pelo conflito no Oriente Médio.

A empresa destacou que espera-se também um desempenho robusto de seus operadores de petróleo, que registraram lucros expressivos no início do ano.

A Shell afirmou que o resultado de seus operadores de petróleo deve ficar em linha com o do trimestre anterior. Embora a Shell não detalhe o desempenho específico de suas operações de comercialização, o lucro ajustado da divisão de produtos químicos e derivados - onde atuam os operadores de petróleo - saltou para US$ 1,925 bilhão no primeiro trimestre. Esse resultado contrasta com o prejuízo de US$ 66 milhões registrado no quarto trimestre do ano passado.

No entanto, a produção da unidade de gás integrado da Shell deve ficar entre 610.000 e 650.000 barris de óleo equivalente por dia, uma queda em relação aos 909.000 barris do primeiro trimestre. Segundo a Shell, essa redução reflete o impacto do conflito no Oriente Médio sobre os volumes provenientes do Catar. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.