A Arábia Saudita, maior exportadora de petróleo do mundo, reduziu drasticamente o preço de seu principal tipo de petróleo bruto para compradores asiáticos, vendendo-o com desconto pela primeira vez em anos, à medida que a oferta do Golfo retorna aos mercados globais.

A produtora estatal Saudi Aramco reduziu nesta segunda-feira, 6, o preço oficial de venda para os embarques de agosto de seu petróleo bruto Arab Light para a Ásia - o maior mercado para o petróleo do Oriente Médio - em US$ 11 por barril, contemplando um desconto de US$ 1,50 por barril em relação ao benchmark Omã/Dubai, ante um prêmio de US$ 9,50 por barril para as cargas de julho. É a primeira vez que o Arab Light para a Ásia é vendido em um desconto de US$ 1,50 por barril ou mais desde a guerra de preços da Arábia Saudita com a Rússia em 2020.

Os preços oficiais de venda são valores mensais definidos pelas companhias petrolíferas nacionais para clientes com contratos de longo prazo e geralmente são atrelados a referências regionais de petróleo bruto. Os preços refletem a demanda das refinarias e a concorrência entre os exportadores, tornando-os um indicador importante das condições de mercado nas principais regiões consumidoras.

A mudança ocorre em um momento em que o tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz - um ponto crucial que costumava transportar cerca de um quinto do suprimento mundial de petróleo - se recupera gradualmente, entrando em uma nova normalidade de 30 a 60 navios por dia, abaixo dos níveis pré-guerra, mas suficiente para aliviar a pressão sobre os mercados globais.

Os principais produtores do Golfo estão agora aumentando a produção e as exportações, com o fluxo de petróleo bruto saudita retornando ao estreito após meses sendo redirecionado para o porto de Yanbu, no Mar Vermelho. De acordo com dados da Kpler, novos carregamentos estão sendo retomados no complexo de Ras Tanura da Aramco, indicando uma normalização mais ampla das exportações do Golfo, e não apenas a liberação de cargas atrasadas.

A Arábia Saudita e outros aliados da Opep+ concordaram no domingo em aumentar a produção de petróleo em 188.000 barris por dia em agosto, marcando o quinto aumento mensal consecutivo. Os aumentos anteriores foram vistos como em grande parte simbólicos, já que o fechamento do Estreito de Ormuz e os danos à infraestrutura energética essencial na região forçaram os principais exportadores a reduzir a produção e os embarques.

A Aramco reduziu em US$ 11 por barril os preços de agosto para seus outros tipos de petróleo bruto vendidos para a Ásia. Os preços para o noroeste da Europa e o Mediterrâneo foram reduzidos em US$ 15 por barril, enquanto os clientes dos EUA viram uma queda de US$ 8 por barril.

Outros grandes produtores de petróleo na região do Golfo também reduziram os preços oficiais de venda para clientes asiáticos. A Abu Dhabi National Oil Co. reduziu em US$ 2,96 o preço de julho para seu petróleo bruto Murban, segundo a Argus Media, enquanto a estatal iraquiana Somo reduziu em US$ 4 por barril os preços de julho para o petróleo bruto Basrah Médio e Pesado - os principais tipos de exportação do país.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast