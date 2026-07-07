A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,93%

Pontos: 172.447,58

Máxima de -0,01% : 174.057 pontos

Mínima de -1,41% : 171.622 pontos

Volume: R$ 17,2 bilhões

Variação em 2026: 7,03%

Variação no mês: 0,25%

Dow Jones: +0,29%

Pontos: 53.055,91

Nasdaq: +1,12%

Pontos: 26.121,16

Ibovespa Futuro: -1,19%

Pontos: 174.800

Máxima (pontos): 176.775

Mínima (pontos): 173.860

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 42,60

Variação: -0,33%

Petrobras PN

Preço: R$ 37,71

Variação: -1,41%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,94

Variação: -0,19%

Ambev ON

Preço: R$ 15,91

Variação: -2,33%

Petrobras ON

Preço: R$ 41,71

Variação: -1,6%

Vale PNA

Preço: R$ 77,85

Variação: -1,26%

MBRF SA ON

Preço: R$ 16,41

Variação: -2,21%

Vale ON

Preço: R$ 77,85

Variação: -1,26%

Itausa PN

Preço: R$ 13,48

Variação: -0,88%

Global 40

Cotação: 646,493 centavos de dólar

(3/7/2026)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,1315

Venda: R$ 5,1320

Variação: -0,71%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,27

Venda: R$ 5,37

Variação: +0,07%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,1664

Venda: R$ 5,1670

Variação: -0,09%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,2400

Venda: R$ 5,3370

Variação: +0,13%

- Dólar Futuro (agosto)

Cotação: R$ 5,1575

Variação: -0,99%

- Euro

Compra: US$ 1,144 (às 18h15)

Venda: US$ 1,1443 (às 18h15)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,8710

Venda: R$ 5,8720

Variação: -0,66%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,0200

Venda: R$ 6,1270

Variação: -0,62%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,14% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,15% ao ano.

- Over a 14,15%

- Ouro

Cotação: US$ 4.167,5 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +1,01%


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