A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,93%
Pontos: 172.447,58
Máxima de -0,01% : 174.057 pontos
Mínima de -1,41% : 171.622 pontos
Volume: R$ 17,2 bilhões
Variação em 2026: 7,03%
Variação no mês: 0,25%
Dow Jones: +0,29%
Pontos: 53.055,91
Nasdaq: +1,12%
Pontos: 26.121,16
Ibovespa Futuro: -1,19%
Pontos: 174.800
Máxima (pontos): 176.775
Mínima (pontos): 173.860
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 42,60
Variação: -0,33%
Petrobras PN
Preço: R$ 37,71
Variação: -1,41%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,94
Variação: -0,19%
Ambev ON
Preço: R$ 15,91
Variação: -2,33%
Petrobras ON
Preço: R$ 41,71
Variação: -1,6%
Vale PNA
Preço: R$ 77,85
Variação: -1,26%
MBRF SA ON
Preço: R$ 16,41
Variação: -2,21%
Vale ON
Preço: R$ 77,85
Variação: -1,26%
Itausa PN
Preço: R$ 13,48
Variação: -0,88%
Global 40
Cotação: 646,493 centavos de dólar
(3/7/2026)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,1315
Venda: R$ 5,1320
Variação: -0,71%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,27
Venda: R$ 5,37
Variação: +0,07%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,1664
Venda: R$ 5,1670
Variação: -0,09%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,2400
Venda: R$ 5,3370
Variação: +0,13%
- Dólar Futuro (agosto)
Cotação: R$ 5,1575
Variação: -0,99%
- Euro
Compra: US$ 1,144 (às 18h15)
Venda: US$ 1,1443 (às 18h15)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,8710
Venda: R$ 5,8720
Variação: -0,66%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,0200
Venda: R$ 6,1270
Variação: -0,62%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,14% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,15% ao ano.
- Over a 14,15%
- Ouro
Cotação: US$ 4.167,5 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +1,01%