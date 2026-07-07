O Grupo Latam incorporou 13 aeronaves no primeiro semestre e prevê receber outras 28 até o fim do ano. Com isso, a companhia estima encerrar 2026 com mais de 40 novos aviões incorporados, totalizando uma frota de 410 aeronaves.

Dos 13 aviões recebidos entre janeiro e junho, nove foram destinados à operação brasileira: cinco Airbus A320neo e quatro Airbus A321neo. No total, o grupo incorporou sete Airbus A320neo, quatro Airbus A321neo e dois Boeing 787-9.

Segundo a companhia, as entregas previstas para o segundo semestre incluem Airbus A320neo, Airbus A321neo e Boeing 787-9. A Latam também espera receber os primeiros Embraer E190-E2, que serão utilizados na operação doméstica brasileira.

A renovação da frota é um dos principais investimentos da companhia para sustentar o crescimento da operação, segundo o vice-presidente de Frota e Projetos do Grupo Latam, Sebastián Acuto. "A América do Sul tem mercados domésticos com enorme potencial de desenvolvimento, e contar com uma frota mais flexível e variada nos permite chegar a esses mercados com o alcance necessário", afirmou.

A empresa informou ainda que pretende continuar a renovação da frota em 2027, quando está prevista a entrada em operação do primeiro Airbus A321XLR do grupo. Até o fim da década, a Latam projeta incorporar até 130 aeronaves adicionais.

Com isso, mais de 50% da frota será composta por modelos de última geração até 2030. Essas aeronaves permitem reduzir entre 20% e 25% as emissões de CO2 em comparação com gerações anteriores, segundo dados dos fabricantes, além de otimizar o consumo de combustível.