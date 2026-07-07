As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, 6, após o fim de semana prolongado nos Estados Unidos, em meio ao ímpeto das ações de tecnologia ligadas à inteligência artificial (IA) e semicondutores.

O Dow Jones subiu 0,30%, aos 53.056,80 pontos e em recorde intraday e de fechamento. O S&P 500 ganhou 0,72%, nos 7.537,48 pontos. O Nasdaq teve alta de 1,12%, encerrando em 26.121,16 pontos.

Gigantes do setor de chips e software, como Micron Technology (+0,94%), Intel (+1,54%) e Broadcom (+3,73%) apresentaram forte recuperação das perdas da última quinta-feira. A Advanced Micro Devices (AMD) saltou mais de 6%, posicionando-se entre os principais desempenhos do S&P 500. O Goldman Sachs elevou seu preço-alvo para a ação de US$ 450 para US$ 640 e manteve sua recomendação de "compra" para a fabricante de chips.

Em paralelo, a Dell subiu 4,36% após o presidente dos EUA, Donald Trump, pedir para que pessoas "comprem um Dell", ao agradecer os investimentos da empresa nas Trump Accounts.

A Terawulf avançou cerca de 5% após fechar um contrato de US$ 19 bilhões com a Anthropic para um campus de infraestrutura voltado à IA e vender sua fatia em uma joint venture.

A Capital Economics não acredita que o rali da IA tenha perdido força, apesar do desempenho misto das ações de tecnologia recentemente. Segundo a consultoria britânica, contudo, se os problemas do setor de tecnologia realmente retornarem, as chances de uma "rotação positiva" sustentada no S&P 500 são baixas.

A Strategy fechou estável, após cair 5% pela manhã ao afirmar que perdeu US$ 8,32 bilhões em ativos digitais no segundo trimestre em meio à deterioração do bitcoin este ano. A SpaceX, que deve entrar no Nasdaq 100 amanhã, perdeu 1,02%.

Investidores ainda acompanharam o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos EUA medido pelo S&P Global, que veio abaixo do esperado. O PMI de serviços de junho medido pelo ISM caiu em linha com as expectativas dos analistas.

*Com informações da Dow Jones Newswires.