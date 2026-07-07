O Banco da Inglaterra (BoE, em inglês) anunciou nesta segunda-feira, 6, a saída de sua chefe de Caixa, Victoria Cleland, e nomeou Rhys Phillips como o sucessor responsável pelo suprimento de notas do Reino Unido. Ele assumirá o cargo em 19 de outubro de 2026.

Phillips, que atualmente é o secretário particular principal do presidente do BC britânico, Andrew Bailey, se tornará diretor executivo e supervisionará a decisão controversa de trocar figuras históricas nas notas de libra esterlina por imagens de vida selvagem.

"As notas desempenham um papel central na vida pública. Elas servem não apenas como meio de pagamento, mas como um símbolo compartilhado de nossa identidade nacional. Estou encantado que Rhys será nosso próximo chefe de Caixa, liderando o trabalho para introduzir uma nova geração de notas seguras", disse Bailey em comunicado.

Rhys Phillips ingressou no BoE em 2012, tendo iniciado sua carreira na Autoridade de Serviços Financeiros em 2005. Ele desempenhou uma variedade de funções relacionadas à supervisão bancária, estabilidade financeira e mercados financeiros, incluindo chefe da Divisão de Mercados de Libra de 2018 a 2023.

Já Cleland continuará como conselheira especial dos diretores e presidente do Conselho de Infraestrutura de Pagamentos de Varejo, até deixar o BoE no próximo ano.