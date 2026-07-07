A Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) e a Usina Termelétrica (UTE) Paulínia Verde firmaram um Termo de Compromisso para Contratação de Transporte Firme de Gás Natural, etapa prevista no edital do Leilão de Reserva de Capacidade na forma de Potência (LRCAP 2026).

O documento formaliza o compromisso entre as empresas para garantir o suprimento de gás natural da usina, com início previsto para 1.º de agosto de 2026, data definida como marco de disponibilidade da potência contratada no certame.

Segundo a TBG, a assinatura representa um avanço no cumprimento das exigências regulatórias do leilão e traz maior previsibilidade sobre a disponibilidade da infraestrutura de transporte necessária à operação do empreendimento. Já para a UTE Paulínia Verde, a formalização é apontada como etapa relevante para atender aos requisitos do LRCAP 2026 e manter o cronograma de início da operação comercial.

A empresa destacou ainda que a iniciativa também reforça a integração entre os setores de gás natural e energia elétrica.