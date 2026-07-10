O fluxo de veículos nas rodovias com pedágio no Brasil recuou 0,8% em junho, na comparação dessazonalizada com maio, segundo o Índice da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) elaborado em conjunto com a Tendências Consultoria. Já em relação a junho de 2025, o indicador registrou alta de 1%.

A queda na margem resultou do recuo de 1,1% no tráfego de veículos leves e da retração de 0,6% no segmento de pesados. No confronto interanual, porém, o desempenho foi puxado pelo aumento de 3,5% nos veículos pesados e pela alta de 0,2% nos veículos leves.

Segundo os analistas da Tendências Consultoria, Thiago Xavier e Felipe Melchert, a queda no tráfego de leves dá continuidade ao recuo observado em maio, mesmo em um mês marcado pelo feriado prolongado de Corpus Christi, favorável às viagens de lazer.

"Apesar de fatores positivos para a demanda das famílias, como a resiliência do mercado de trabalho, o aumento da massa de renda e medidas de estímulo ao consumo e renegociação de dívidas, como o Novo Desenrola, a circulação de veículos segue pressionada por condições macroeconômicas adversas, incluindo inflação ainda elevada, crédito mais restritivo e alto nível de endividamento das famílias", ponderam.

No caso dos pesados, os especialistas avaliam que o segmento devolveu parte da alta observada no mês anterior. Ainda assim, a leitura é de que o segmento mantém uma trajetória favorável nas comparações de médio e longo prazo. "Indica que o resultado recente está mais associado a uma acomodação pontual do que a uma inflexão da demanda por transporte de cargas", afirmam.

Nos últimos 12 meses, o fluxo de veículos avançou 2,2%, com aumento de 2,5% nos veículos leves e de 2,1% nos pesados.

Desempenho regional

No Rio de Janeiro, o fluxo total de veículos caiu 0,8% em junho ante maio, como reflexo da queda de 2,5% nos pesados e do recuo de 0,4% nos leves. Frente a junho de 2025, porém, o índice avançou 1,8%, com crescimento de 4,9% nos pesados e de 1,2% nos leves. Nos últimos 12 meses, o indicador do total de veículos acumula alta de 1,7%.

Já em São Paulo, o tráfego pedagiado total registrou queda de 1,1% em junho na série dessazonalizada, na margem. Os veículos leves retraíram 0,9%, enquanto os pesados recuaram 0,6%. Na comparação anual, o índice subiu 0,3%, resultado da alta de 3% nos pesados e recuo de 0,5% nos leves. Em 12 meses, o fluxo total cresceu 1,9% em São Paulo.