O real opera com ganho contido na manhã desta sexta-feira, 10, em meio à volatilidade do petróleo, que voltava a subir após perder força brevemente, e a queda do dólar ante moedas fortes e grande parte das emergentes ligadas a commodities no exterior. Os juros futuros também têm alívio com o dólar, recuo dos rendimentos dos Treasuries e após o IPCA abaixo das previsões do mercado, indicando uma desaceleração da inflação mais intensa que a esperada e reforçando chance de corte da Selic em agosto.

O IPCA subiu 0,16% em junho, após alta de 0,58% em maio, informou o IBGE. O resultado ficou abaixo do piso das estimativas do mercado, que variavam de 0,26% a 0,37%, e da mediana de 0,31%. No acumulado em 12 meses, o índice recuou de 4,72% para 4,64%, enquanto a inflação no ano chegou a 3,36%.

No exterior, diminuíram os temores de uma escalada mais ampla das tensões no Oriente Médio, o que reduz a demanda por ativos de proteção.

Os EUA e Irã retomam contatos diplomáticos mediados pelo Catar, mas mantém a retórica de confronto, segundo o The New York Times. Mesmo com a redução das hostilidades nesta sexta-feira, o jornal ressalta que ainda não está claro se os novos esforços diplomáticos serão suficientes para impedir um novo ciclo de confrontos.

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos concluiu que importações de aeronaves, motores e peças representam riscos à segurança nacional, mas recomendou não impor novas tarifas, segundo a Reuters.

A Comissão Europeia concluiu preliminarmente que a Meta violou a Lei de Serviços Digitais ao adotar recursos considerados viciantes no Instagram e no Facebook.