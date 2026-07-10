A Bayer anunciou nesta sexta-feira (10) um acordo para vender à gestora de ativos Apollo uma participação minoritária em seu negócio de contraceptivos reversíveis de longa duração, em operação avaliada em 3 bilhões de euros.

Segundo a farmacêutica alemã, a transação garantirá 3 bilhões de euros em capital próprio. Pelo acordo, fundos e afiliadas administrados pela Apollo adquirirão a fatia minoritária por meio de uma nova empresa, recém-criada, que passará a deter os ativos desse segmento.

A Bayer manterá a participação majoritária e o controle operacional integral do negócio.

A unidade reúne métodos contraceptivos de ação prolongada, voltados à prevenção da gravidez por longos períodos, como o dispositivo intrauterino (DIU), de acordo com o site da empresa.

O fechamento da transação é esperado para o terceiro trimestre de 2026.

Por volta das 8h20 (de Brasília), a ação da Bayer caía 1% na Bolsa de Frankfurt, devolvendo alta de 2,4% registrada na abertura do pregão.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.