O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,04% na primeira quadrissemana de julho, desacelerando em relação à alta de 0,18% registrada em junho, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta sexta-feira, 10.

Na leitura inicial de julho, Habitação perdeu força (de 0,34% em junho para 0,33%), Alimentação passou a cair (de 0,13% para -0,40%) e Despesas Pessoais aprofundou a queda (de -0,03% para -0,04%).

Por outro lado, houve aceleração em Transportes (de 0,10% para 0,14%), Saúde (de 0,31% para 0,38%), Vestuário (de 0,31% para 0,46%) e Educação (de 0,11% para 0,21%).

Veja abaixo os componentes do IPC-Fipe na primeira quadrissemana de julho:

Habitação: 0,33%

Alimentação: -0,40%

Transportes: 0,14%

Despesas Pessoais: -0,04%

Saúde: 0,38%

Vestuário: 0,46%

Educação: 0,21%

Índice Geral: 0,04%