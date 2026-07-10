A ministra das Finanças do Japão, Satsuki Katayama, disse que o governo japonês pretende lançar medidas para incentivar os fundos de pensão, incluindo o Fundo de Investimento de Pensões do Governo (GPIF), a realizar mais investimentos em ativos financeiros japoneses.

"Uma prioridade é incentivar as famílias, bem como os fundos de pensão - incluindo o GPIF -, a aumentar seus investimentos em ativos financeiros japoneses. Esperamos adotar políticas que apoiem esse objetivo. Queremos garantir que a população possa se beneficiar diretamente do crescimento econômico do Japão", disse Katayama, nesta sexta-feira, 10.

A ministra também sinalizou que o governo garantirá a confiança do mercado mantendo a sustentabilidade fiscal e afirmou que medidas específicas de política monetária cabem ao Banco do Japão (BoJ).

Em análise, a Capital Economics avaliou que os comentários da ministra estão longe de ser "uma panaceia", pois pouco contribuem para sanar as preocupações dos investidores quanto às tendências intervencionistas da administração da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi.

*Com informações da Dow Jones Newswires