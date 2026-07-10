As ações da Paramount caíram 4% no pregão desta quinta-feira, 9, chegando a despencar até 9% nas mínimas da sessão, à medida que crescem as preocupações dos investidores sobre o caminho da empresa de mídia para concluir seu acordo com a Warner Bros. Discovery.

A administração da Paramount Skydance pode não ter a experiência necessária para administrar o elevado nível de endividamento que resultará da fusão com a Warner Bros. Discovery , segundo análise da Arete Research divulgada pela Bloomberg. Se a transação for aprovada, a empresa combinada terá uma dívida bruta de US$ 86 bilhões, de acordo com a consultoria.

Segundo o The Wall Street Journal, a transação ainda enfrenta múltiplas revisões regulatórias e ameaças de ações judiciais em nível estadual nos Estados Unidos.

A Reuters informou na noite de ontem que o gabinete do procurador-geral do Oregon disse que a Paramount comunicou ao órgão que não concluiria o acordo de US$ 81 bilhões antes de 22 de julho. A transação também está sendo analisada no Reino Unido.

No Brasil, a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (SG/Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição, pela Paramount, da totalidade das ações em circulação da Warner. Publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União, a decisão da SG ainda não é definitiva e pode "subir" ao tribunal administrativo do Cade para análise e eventual alteração.