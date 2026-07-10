A fabricante sul-coreana de chips de memória SK Hynix precificou sua oferta de recibos de ações (ADRs, na sigla em inglês), a US$ 149, levantando cerca de US$ 26,5 bilhões em capital para impulsionar seus investimentos em semicondutores, informou a Business Times.

A demanda pela oferta de ações da SK Hynix nos EUA superou em mais de sete vezes a quantidade de ações disponíveis, disse uma fonte a par do assunto, ressaltando o enorme interesse dos investidores por uma empresa fundamental na cadeia de suprimentos de IA, segundo a Reuters.

A SK Hynix não quis comentar a precificação nem a demanda pelas ações, segundo a Reuters.

As ADRs começarão a ser negociadas na sexta-feira na Nasdaq, sob o código "SKHY". Os ADRs são certificados negociados em bolsas dos EUA que representam ações de empresas estrangeiras. Eles permitem que investidores comprem ativos internacionais facilmente, em dólares, sem precisar investir no mercado de origem da empresa.

Negociadas na Bolsa de Seul, as ações da SK Hynix acumula alta de 222% no ano.