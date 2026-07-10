O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse, em entrevista à revista Carta Capital, que o que tem pressionado o juro no Brasil é a situação global, "em especial o diferencial de taxa que existe com relação aos EUA, talvez a principal explicação para a alta".

Segundo ele, não há uma resposta simples para mudar estruturalmente o atual patamar. "Isso passa por a gente ter, primeiro, estabilidade institucional e planejamento fiscal de longo prazo. A segunda resposta é institucional, do ponto de vista de democracia. Não dá para não ter reconhecimento de eleições, quebra-quebra, bloqueio de rodovias, pedidos de golpe", afirmou. A entrevista foi feita na quarta-feira, 8, e divulgada nesta quinta, 9.

Questionado sobre o "rentismo", o ministro disse que ele começa a ser enfrentado com o aumento da tributação da renda e do patrimônio. "Tributamos dividendo, fundo fechado, fundo em offshore, essas pessoas pagavam Imposto de Renda zero. Então a gente enfrentou, na tributação, o rentismo", considerou. E acrescentou que o argumento de justiça tende a prevalecer.

Ele disse ainda que tem visto "muito exagero na análise fiscal, e análises pobres", baseadas na defesa de um Estado mínimo. "Nós nos comprometemos com um Estado que funciona, seja eficiente, entregue melhora de vida para as pessoas, tem papel na proteção social, na indução do desenvolvimento", sustentou. E completou: "O campo progressista vai ganhar o debate sobre o papel do Estado se a gente conseguir entregar um Estado que funcione".