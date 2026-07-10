A diretora de Comunicações do Fundo Monetário Internacional (FMI), Julie Kozack, afirmou que a instituição aguarda com expectativa um possível engajamento com o Federal Reserve (Fed) sobre a revisão planejada pelo BC americano para alterar orientações futuras e como comunica a política monetária.

"Eles falaram sobre a criação de uma força-tarefa para analisar as comunicações e estamos ansiosos para nos envolver com as descobertas e seu pensamento sobre como o guidance pode ser adaptado", disse, durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira.

Questionada sobre o recrudescimento de tensões no Oriente Médio, Kozack disse que o cenário continua inalterado da perspectiva do Fundo por enquanto, que já trabalhava com a possibilidade de recuperação lenta da economia global e do ambiente geopolítico para os níveis pré-guerra do Irã. "Esperamos que as incertezas continuem elevadas na economia global por algum tempo", frisou.

Segundo ela, países-membros continuam a buscar por conselhos do FMI em políticas econômicas e a acessar programas existentes do Fundo para aliviar dificuldades enfrentadas pelos gargalos nas cadeias de oferta.

Sobre a Venezuela, Kozack afirmou que a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, conversou com a presidente interina Delcy Rodriguez sobre o uso dos direitos especiais de saque (SDRs, em inglês) para atender às necessidades humanitárias após os terremotos que assolaram o país. "Temos trabalhado com contrapartes para facilitar o acesso aos próprios recursos da Venezuela no Fundo", afirmou.

A porta-voz esclareceu que as discussões se concentraram no fundo de reserva de SDR da Venezuela, que era de cerca de US$ 350 milhões em 8 de julho, não em sua alocação de SDR de US$ 4,5 bilhões.

Kozack também anunciou que Georgieva viajará para a Argentina e para o Uruguai até o fim deste mês, encontrando autoridades do governo e investidores centrais.

A diretora de comunicação do FMI confirmou a existência de planos para revisão do Acordo de Financiamento Ampliado (EFF, em inglês) da Ucrânia pelo Conselho de Diretores Executivos e o desembolso de US$ 690 milhões nas próximas semanas, mas não forneceu data específica. "Forneceremos mais detalhes sobre a reunião quando tivermos uma data definida", disse.

Ainda, o FMI e o Banco Mundial realizarão suas Reuniões Anuais de 2026 na Tailândia, entre 12 e 18 de outubro.