As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 9, com o maior apetite por risco impulsionando o setor de tecnologia em Wall Street. O movimento acompanha a queda nos preços do petróleo em meio aos desdobramentos no Oriente Médio após dois dias consecutivos de trocas de ataques entre Estados Unidos e Irã.

O Dow Jones fechou em alta de 0,27%, aos 52.487,41 pontos. O S&P 500 avançou 0,81%, em 7.543,64 pontos. O Nasdaq teve alta de 1,3%, encerrando em 26.206,89 pontos.

As bolsas em Wall Street firmaram alta no início da tarde, alinhadas com o aprofundamento da queda nos juros dos Treasuries e do petróleo. O otimismo dos investidores de que as hostilidades possam ter uma curta duração refletiu nos ganhos do setor de tecnologia, que liderou a alta.

As ações da Micron subiram 4,5%, enquanto os papéis da Sandisk avançaram 7,5%, o que impulsionou na alta de 2,5% do fundo ETF VanEck Semiconductor. Ações do setor bancário também tiveram destaque, subindo em bloco, assim como papéis ligados às aéreas, em meio à queda do petróleo. A America Airlines subiu 3,2%.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã entrou em contato para fazer um acordo ainda na quarta-feira, mas há relatos de troca de ataques entre os dois países. Segundo a CNN, Paquistão e Catar estão trabalhando para trazer os EUA e o Irã de volta à mesa de negociações.

Já a SpaceX subiu 2,6%, após a japonesa Ispace anunciar planos para iniciar um serviço de transporte lunar com lançamentos a bordo da Starship. Para analistas do JPMorgan, as ações da empresa espacial de Elon Musk continuam atraindo o interesse de investidores de varejo, apesar da volatilidade dos papéis. Segundo eles, o IPO da companhia destinou cerca de 20% das ações a investidores de varejo, um porcentual recorde em comparação com o nível típico, próximo de 5%.

No radar dos investidores também está a sul-coreana SK Hynix, que prevê listar suas ADRs em Wall Street na sexta-feira. A empresa informou aos investidores que pretende precificar sua listagem nos EUA em US$ 149 por ADR, segundo a Bloomberg.