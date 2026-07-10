O representante comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), Jamieson Greer, afirmou nesta quarta-feira que a decisão sobre uma eventual imposição de tarifas contra o Brasil será anunciada "muito em breve", acrescentando que os resultados da investigação comercial conduzida contra o País devem ser divulgados até 15 de julho.

Em entrevista à Fox Business, Greer disse que o governo americano realizou nesta semana a audiência final da investigação sobre as práticas comerciais brasileiras e que o processo entrou na fase decisiva. "Tivemos nossa audiência final nesta semana sobre comércio com o Brasil", afirmou. Segundo ele, nas próximas semanas o USTR divulgará os resultados de investigações envolvendo diversos parceiros comerciais dos EUA.

O representante comercial ressaltou que o governo do presidente Donald Trump continua concentrado em reduzir o déficit comercial americano por meio da política tarifária. "Estamos muito concentrados em corrigir nosso déficit comercial por meio de tarifas", declarou.

Greer também defendeu a estratégia comercial adotada pela Casa Branca em relação à China, afirmando que ela tem produzido resultados. Como exemplo, citou que os chineses voltaram a comprar soja americana. "A estratégia comercial de Trump com a China está funcionando", disse.

Questionado sobre a Espanha, Greer afirmou que "parece que o presidente encontrou um caminho a seguir com a Espanha", em referência às recentes declarações de Trump de que Madri teria recuado nas divergências comerciais com Washington.