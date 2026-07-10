O índice de preços Ceagesp caiu 1,63% em junho, ante alta de 3,15% em maio e queda de 0,13% em junho de 2025. No acumulado do ano, até junho, há alta de 4,26%. Em 12 meses a alta é de 8,52%. Conforme a Ceagesp, em nota, no mês de junho o destaque ficou com o setor de Legumes, com a maior queda porcentual - 8,94% - entre todos os setores analisados. As principais quedas foram do tomate Sweet Grape (-29,71%) e tomate cereja (-24,73%). As principais altas ocorreram nos preços de pimenta cambuci (+54,23%), e do jiló (+39,47%).

O setor de Frutas caiu 0,51%. As principais quedas foram do mamão Havaí (-31,84%) e melancia (-27,43%). As principais altas ocorreram nos preços de pitaia (+109,10%) e manga Tommy Atkins (+43,87%). O setor de Verduras subiu +6,67%. As principais altas ocorreram nos preços de alface crespa (+36,72%) e do alface lisa (+26,91%). As principais quedas foram da salsa (-27,35%) e do brócolis ramoso (-25,17%).

O setor de Diversos subiu 1,06%. As principais altas ocorreram nos preços de batata escovada (+15,45%) e da cebola nacional (+11,59%). As principais quedas ocorreram nos preços de batata asterix (-8,82%) e da batata lavada (-3,66%).

O setor de Pescados caiu 2,00%. As principais quedas foram da tainha (-37,65%) e da anchova (-14,11%). As principais altas ocorreram nos preços de espada (+23,23%) e do namorado (+9,79%).