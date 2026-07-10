O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quinta-feira, 9, que, a pretexto de se dizer liberal, o Banco Central de Roberto Campos Neto criou uma "anarquia para fintechs" no País, lembrando também que foi naquela administração que surgiu o escândalo do Banco Master.

"A pretexto de dizer que é liberal, que ia liberar a atuação do mercado, se criou uma anarquia. Se deu autorização para muitas fintechs atuarem no Brasil, mas ao mesmo tempo elas não ficaram supervisionadas. Então o que a gente tem visto é muita fintech sendo usada pelo crime organizado para lavar dinheiro, para receber dinheiro de bet ilegal", afirmou, em entrevista à Rádio Gaúcha.

Durigan disse ainda que é preciso antecipar cronograma para fintechs serem supervisionadas pelo BC e que o governo não vai deixar de tomar providências sobre essas empresas por causa das eleições.

Ele lembrou que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) tem plano de trabalho para olhar o que houve com fundos da Reag na Carbono Oculto e adiantou que o Executivo vai exigir que transferências de fundos para fundos via fintechs tenham notificação a BC e Fazenda.