A ação da japonesa ispace disparou nesta quinta-feira, 9, após a empresa anunciar planos para iniciar um serviço de transporte lunar com lançamentos a bordo da Starship, da SpaceX.

O papel fechou em alta de 18,7% na Bolsa de Tóquio, a 508 ienes, no maior avanço diário desde janeiro de 2025.

Sediada em Tóquio, a ispace afirmou ter garantido 500 kg de capacidade de carga útil na Starship e que pretende iniciar a operação do serviço a partir de 2030 - no cronograma mais antecipado previsto. A iniciativa é descrita como um sistema móvel de carga voltado a clientes com demandas relativamente pequenas, de até 500 kg, oferecendo uma solução integrada para integrar, transportar e operar cargas úteis na superfície lunar.

"Um transporte lunar de alta capacidade e custo relativamente baixo, como o proporcionado pela Starship, é essencial para viabilizar a economia lunar sustentável que a ispace busca construir", disse Takeshi Hakamada, fundador e CEO.

A empresa também informou que prepara missões de pouso na Lua em 2028, 2029 e 2030, utilizando seu módulo de pouso Ultra. Além disso, anunciou a expansão de sua presença para a Arábia Saudita, somando-se aos polos já existentes no Japão, nos Estados Unidos e na Europa. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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