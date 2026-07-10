O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos recuou em 2 mil na semana encerrada em 4 de julho, para 215 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira (9). O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam 220 mil solicitações.

O total de pedidos da semana anterior foi levemente revisado para cima, de 215 mil para 217 mil.

Já o total de pedidos continuados mostrou acréscimo de 8 mil na semana encerrada em 27 de junho, para 1,814 milhão, em linha com o consenso da FactSet. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.