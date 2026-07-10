As bolsas europeias sobem majoritariamente na manhã desta quinta-feira, 9, revertendo parte das perdas significativas do pregão anterior, enquanto investidores avaliam as perspectivas para o conflito no Oriente Médio após o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar que o Irã está "em busca de um acordo".

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,28%, a 637,66 pontos. O subíndice de tecnologia se destacava, com alta de 1,3%, após o fechamento positivo do setor em Nova York ontem.

Entre ações ligadas a semicondutores, a Siltronic saltava quase 13% em Frankfurt, a Soitec avançava 4,5% em Paris e a ASML subia 2% em Amsterdã.

O sentimento também foi favorecido por uma reportagem segundo a qual a China pode permitir que empresas domésticas de inteligência artificial tenham acesso limitado aos chips H200 da americana Nvidia, líder do setor.

No campo geopolítico, os preços do petróleo oscilavam perto da estabilidade após Trump afirmar que o Irã entrou em contato para "buscar um acordo", depois de uma nova onda de bombardeios americanos a diversas regiões do país. Na esteira dos novos ataques de Washington, Teerã retaliou.

Investidores também aguardam a ata da reunião de junho do Banco Central Europeu (BCE). Na ocasião, a instituição elevou as principais taxas de juros da zona do euro em 25 pontos-base, medida interpretada como "preventiva" diante do choque nos preços de energia provocado pela guerra de EUA e Israel contra o Irã.

Às 6h44 (de Brasília), a Bolsa de Paris subia 0,14% e a de Frankfurt avançava 0,08%, enquanto a de Londres caía 0,86%, pressionada por ações das petrolíferas BP (-1,8%) e Shell (-1,2%). Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham altas de 0,64%, 1,12% e 0,32%, respectivamente.