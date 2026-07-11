O governo de Trinidad e Tobago assinou acordos que abrem caminho para empresas dos Estados Unidos iniciarem estudos e trabalhos preliminares para a instalação de grandes data centers no país caribenho.

Os memorandos foram firmados com a Hummingbird AI Holdings, da Flórida, e a Ernst and Young LLP, de Nova York. Segundo o gabinete da primeira-ministra Kamla Persad-Bissessar, são os primeiros acordos desse tipo assinados por empresas americanas com um país do Caribe.

A Ernst and Young deverá definir o modelo de cooperação para o desenvolvimento de um data center de 300 megawatts, em parceria com outras empresas. Já a Hummingbird AI Holdings prevê estudos para uma estrutura de inteligência artificial e armazenamento de dados com capacidade de 150 megawatts.

Os projetos provocaram questionamentos sobre o consumo de energia e água. Trinidad e Tobago enfrenta problemas recorrentes de abastecimento hídrico, e especialistas temem que instalações desse porte aumentem a pressão sobre o sistema.

O governo também assinou um terceiro acordo com a americana Pinnacle Steel and Vanadium Corporation para discutir a reativação de uma usina siderúrgica local. As três iniciativas, segundo as autoridades, podem gerar mais de 5 mil empregos.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast