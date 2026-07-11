O cientista Omar M. Yaghi, vencedor do Prêmio Nobel de Química de 2025, deixou o seu cargo de professor na Universidade da Califórnia em Berkeley, nos Estados Unidos, para se dedicar integralmente à Universidade de Tsinghua, em Pequim, na China. Conforme comunicado divulgado pela instituição de ensino chinesa, o pesquisador atuará como professor titular e liderará um novo centro focado na aceleração da descoberta de materiais por meio de inteligência artificial (IA). Essa movimentação ocorre em um cenário de restrições de verbas e cancelamentos de subsídios científicos por agências federais norte-americanas sob o governo de Donald Trump, simultaneamente aos esforços de Pequim para atrair grandes talentos com maiores orçamentos.

Na nova posição, o diretor Omar M. Yaghi chefiará o Instituto de Pesquisa de Materiais e Química de IA, denominado AIMATRY (IA× Materiais × Química). A unidade funcionará de forma interdisciplinar, integrando os departamentos de química e engenharia química ao Colégio de IA e ao departamento de ciência da computação da universidade. De acordo com a nota oficial de Tsinghua, o objetivo do instituto é desenvolver tecnologias avançadas para o design e síntese automatizada de estruturas moleculares, buscando reduzir o ciclo de pesquisa e desenvolvimento de novos materiais e superar a lentidão dos métodos tradicionais de tentativa e erro. A estruturação da unidade coincide com o centenário do Departamento de Química de Tsinghua, planejado para 2026.

Em pronunciamento, Yaghi declarou que escolheu a instituição chinesa para conduzir pesquisas com mais intensidade e ambição no desenvolvimento da química reticular e de estruturas metalorgânicas (MOFs), visando solucionar desafios globais de sustentabilidade, captura de carbono e escassez de água.