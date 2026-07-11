O empresário Elon Musk ironizou o CEO da OpenAI, Sam Altman, após a Apple abrir um processo judicial contra a criadora do ChatGPT sob a acusação de roubo de segredos industriais. Em publicação na rede social X, Musk afirmou que Altman "leva a trapaça a um nível totalmente novo".

A manifestação ocorre diante da ação protocolada pela Apple em um tribunal federal da Califórnia na qual aponta o desvio de informações confidenciais para acelerar a criação de um hardware próprio de inteligência artificial da OpenAI. A Apple acusa a OpenAI de incentivar ex-funcionários a compartilharem dados sigilosos de desenvolvimento, orientando-os sobre como evitar a fiscalização interna.

Entre os réus estão o chefe de hardware da OpenAI, Tang Tan - ex-designer do iPhone e do Apple Watch -, e o engenheiro elétrico Chang Liu, além da io Products, empresa fundada pelo designer Jony Ive e adquirida pela OpenAI em uma transação avaliada em cerca de US$ 6,5 bilhões.

O porta-voz da OpenAI, Drew Pusateri, declarou que a empresa analisa a petição, mas sustentou que a organização não tem interesse em segredos comerciais de concorrentes. Em abril, a diretora financeira da OpenAI, Sarah Friar, havia indicado que o lançamento do dispositivo ocorreria até o encerramento deste ano.

A nova disputa corporativa surge semanas após o encerramento de outra batalha judicial envolvendo Altman. Em 18 de maio, um tribunal federal em Oakland rejeitou uma ação movida por Musk contra a OpenAI. O júri concluiu, por uma questão processual de calendário acolhida pela juíza Yvonne Gonzalez Rogers, que o empresário perdeu o prazo legal para processar a companhia.

Naquela ocasião, Musk acusava Altman e Greg Brockman de "traírem a missão original sem fins lucrativos da OpenAI" - na qual ele próprio investiu cerca de US$ 38 milhões nos primeiros anos -, enquanto a defesa da empresa enquadrou o litígio como uma tentativa de favorecer a xAI, concorrente criada por Musk em 2023. (COM INFORMAÇÕES DA ASSOCIATED PRESS)