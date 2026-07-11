A Gafisa informou que a gestora Suno passou a deter 4,6% do capital social da companhia, o que corresponde a 7.235.506 ações ordinárias.

Segundo o comunicado, a Suno informou à Gafisa que o objetivo da participação societária é "estritamente de investimento, não objetivando alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa da companhia".

A companhia enfrenta problemas financeiros e anunciou aumento de capital entre R$ 100 milhões e R$ 250 milhões em abril deste ano. A empresa tem, convocada para o próximo dia 16, uma assembleia geral extraordinária (AGE) para debater sobre mudanças no conselho de administração e no conselho fiscal. A convocação foi solicitada por acionistas titulares de ações ordinárias que representam mais de 3% do capital votante da companhia.