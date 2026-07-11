A Holtec Nuclear, com sede em Delaware, deu mais um passo em seus preparativos para sua abertura de capital no mercado acionário dos EUA.

Em formulário S-1 enviado à Comissão de Valores Mobiliários (SEC, na sigla em inglês), a empresa informou que pretende solicitar a listagem das ações ordinárias Classe A na Nasdaq e Nasdaq Texas sob o símbolo "HNUC".

O número de ações a serem ofertadas e a faixa de preço da oferta proposta ainda não foram definidos. A oferta proposta está sujeita a condições de mercado e outras condições, e não há garantia quanto à realização ou ao momento de conclusão da oferta, nem quanto ao seu tamanho efetivo ou aos seus termos, diz o documento.

O JPMorgan, Goldman Sachs, Guggenheim Securities, BofA Securities, Morgan Stanley, Cantos, BMO Capital e Oppenheimer são coordenadores conjuntos da oferta.

O prospecto informa que os recursos levantados no IPO serão canalizados para fins corporativos gerais, o que pode incluir acelerar o licenciamento, a implementação e a capacidade de fabricação do SMR-300, um reator nuclear modular de pequeno porte projetado para gerar aproximadamente 300 a 340 MW de energia elétrica.

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast