A Europa está expandindo sua principal iniciativa de apoio a empresas líderes em tecnologia. Todos os 27 estados-membros da União Europeia, o Grupo Banco Europeu de Investimento e principais investidores institucionais e gestores de ativos mobilizarão conjuntamente até 80 bilhões de euros em investimentos para ajudar empresas altamente inovadoras a se tornarem líderes globais.

O compromisso foi aprovado à margem do encontro do Ecofin, em Bruxelas, e representa a segunda fase da Iniciativa Europeia de Campeões da Tecnologia (ICTE 2.0). O objetivo é canalizar financiamento na forma de investimentos em ações para empresas de tecnologia em expansão, como parte de uma aliança de investimento pan-europeia reforçada.

A primeira fase do ICTE apoiou 15 megafundos que investem ativamente em startups europeias em busca de crescimento e fomentou o desenvolvimento de 12 "unicórnios" - empresas em expansão avaliadas em mais de 1 bilhão de euros - sediadas na UE.

"Na Europa, temos verdadeiras joias na área da tecnologia e da inteligência artificial. Devemos acreditar nelas e dar-lhes os meios para crescerem", disse o ministro da Economia, Finanças e Soberania Industrial, Energética e Digital da França, Roland Lescure.