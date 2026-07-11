A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +2,97%

Pontos: 177.866,37

Máxima de +2,97% : 177.866 pontos

Mínima de +0,01% : 172.761 pontos

Volume: R$ 24,99 bilhões

Variação em 2026: 10,39%

Variação no mês: 3,4%

Dow Jones: +0,29%

Pontos: 52.637,01

Nasdaq: +0,29%

Pontos: 26.281,61

Ibovespa Futuro: +2,92%

Pontos: 180.545

Máxima (pontos): 180.595

Mínima (pontos): 176.000

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 44,30

Variação: +4,02%

Petrobras PN

Preço: R$ 39,65

Variação: +1,12%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,86

Variação: +4,78%

Ambev ON

Preço: R$ 15,82

Variação: +0,64%

Petrobras ON

Preço: R$ 44,19

Variação: +1,52%

Vale PNA

Preço: R$ 74,18

Variação: +1,41%

MBRF SA ON

Preço: R$ 15,55

Variação: +0,91%

Vale ON

Preço: R$ 74,18

Variação: +1,41%

Itausa PN

Preço: R$ 14,17

Variação: +4,27%

Global 40

Cotação: 647,897 centavos de dólar

(9/7/2026)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,1079

Venda: R$ 5,1084

Variação: -0,28%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,20

Venda: R$ 5,30

Variação: -1,23%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,1082

Venda: R$ 5,1088

Variação: -0,47%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,0910

Venda: R$ 5,2690

Variação: -1,24%

- Dólar Futuro (agosto)

Cotação: R$ 5,1370

Variação: -0,11%

- Euro

Compra: US$ 1,1412 (às 18h00)

Venda: US$ 1,1415 (às 18h00)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,8310

Venda: R$ 5,8320

Variação: -0,39%

- Euro turismo

Compra: R$ 5,8316

Venda: R$ 6,0780

Variação: -0,49%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,11% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,15% ao ano.

- Over a 14,15%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.113,7 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,65%


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