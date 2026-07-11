A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +2,97%
Pontos: 177.866,37
Máxima de +2,97% : 177.866 pontos
Mínima de +0,01% : 172.761 pontos
Volume: R$ 24,99 bilhões
Variação em 2026: 10,39%
Variação no mês: 3,4%
Dow Jones: +0,29%
Pontos: 52.637,01
Nasdaq: +0,29%
Pontos: 26.281,61
Ibovespa Futuro: +2,92%
Pontos: 180.545
Máxima (pontos): 180.595
Mínima (pontos): 176.000
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 44,30
Variação: +4,02%
Petrobras PN
Preço: R$ 39,65
Variação: +1,12%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,86
Variação: +4,78%
Ambev ON
Preço: R$ 15,82
Variação: +0,64%
Petrobras ON
Preço: R$ 44,19
Variação: +1,52%
Vale PNA
Preço: R$ 74,18
Variação: +1,41%
MBRF SA ON
Preço: R$ 15,55
Variação: +0,91%
Vale ON
Preço: R$ 74,18
Variação: +1,41%
Itausa PN
Preço: R$ 14,17
Variação: +4,27%
Global 40
Cotação: 647,897 centavos de dólar
(9/7/2026)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,1079
Venda: R$ 5,1084
Variação: -0,28%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,20
Venda: R$ 5,30
Variação: -1,23%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,1082
Venda: R$ 5,1088
Variação: -0,47%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,0910
Venda: R$ 5,2690
Variação: -1,24%
- Dólar Futuro (agosto)
Cotação: R$ 5,1370
Variação: -0,11%
- Euro
Compra: US$ 1,1412 (às 18h00)
Venda: US$ 1,1415 (às 18h00)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,8310
Venda: R$ 5,8320
Variação: -0,39%
- Euro turismo
Compra: R$ 5,8316
Venda: R$ 6,0780
Variação: -0,49%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,11% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,15% ao ano.
- Over a 14,15%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.113,7 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,65%