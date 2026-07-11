A diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) determinou nesta sexta-feira (10) que a Petrobras revise o plano de ação apresentado à agência para adequação da Unidade de Tratamento de Gás de Caraguatatuba (UTGCA), com objetivo de adequar o gás processado às especificações em relação ao teor mínimo de metano.

"Após avaliação conjunta de quatro áreas técnicas da agência, foi identificado que o cronograma proposto - com conclusão prevista para 2031 - era incompatível com as necessidades de expansão da oferta nacional de gás natural. Com base nisso, a diretoria da ANP determinou que a Petrobras apresente, em até 30 dias, um cronograma revisado e otimizado, com marcos objetivos e verificáveis", informou a ANP.

Para evitar interrupções no abastecimento, a Petrobras foi autorizada, em caráter excepcional, temporário e condicionado, a dar continuidade à comercialização do gás natural da UTGCA até 31 de dezembro de 2026, "decisão que resguarda consumidores, distribuidoras e a indústria nacional enquanto a solução definitiva avança", destaca a agência.

Segundo a ANP, a manutenção da autorização excepcional, após 31 de dezembro de 2026, dependerá do cumprimento do novo cronograma, buscando o fornecimento seguro e em conformidade com a regulação. "Os parâmetros de qualidade do gás processado seguem monitorados pela ANP."