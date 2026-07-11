O Swift, sistema global de troca de informações financeiras, anunciou que a sua blockchain própria está pronta para os primeiros casos de uso. 17 bancos estão participando do projeto, incluindo o brasileiro Itaú, para realizar pagamentos transfronteiriços com ativos digitais.
A plataforma foi anunciada no ano passado pelo Swift e o processo de construção levou nove meses. "O livro-razão compartilhado fornece aos bancos participantes uma camada de orquestração segura, permitindo que eles movimentem fundos para clientes - inclusive durante a noite e nos fins de semana - antes de concluir a liquidação final", aponta nota do sistema.
Os bancos que irão pilotar as transações iniciais ao vivo no livro-razão incluem: ANZ, BNP Paribas, BNY, Citi, DBS, First Abu Dhabi Bank (FAB), FirstRand Bank Limited, HSBC, Itaú Unibanco, Lloyds Bank, Mashreq, MUFG Bank, OCBC, Standard Chartered, UBS, UOB e Wells Fargo.
O Swift é uma infraestrutura que movimenta o equivalente ao PIB mundial a cada dois ou três dias entre mais de 200 mercados. Mais de 11 mil organizações utilizam a plataforma. O uso de blockchain, o mesmo sistema em que circulam as criptomoedas e stablecoins, é visto como um passo para trazer mais velocidade às transações transfronteiriças.