São Paulo, 10 - O sistema financeiro dos EUA permaneceu sólido e resiliente, com vulnerabilidades praticamente inalteradas desde o início do ano, afirmou o Federal Reserve (Fed) em seu relatório semestral de política monetária divulgado nesta sexta-feira, 10. Segundo o BC americano, a dívida total de empresas não financeiras e famílias como fração do Produto Interno Bruto (PIB) continuou a diminuir em 2026 e atualmente está em seu nível mais baixo desde o início dos anos 2000.

O crescimento da atividade econômica estrangeira foi globalmente contido na primeira metade de 2026, refletindo em parte os ventos contrários gerados pelo conflito no Oriente Médio e tarifas dos EUA, disse o banco central. No entanto, esses ventos contrários foram parcialmente compensados pelo aumento nos investimentos relacionados à inteligência artificial (IA) - especialmente em data centers, fazendo a capacidade produtiva dos EUA crescer em ritmo sólido.

O Fed também reforçou no relatório seu comprometimento com seu duplo-mandato de emprego máximo e estabilidade de preços. Além dos EUA estarem acima da meta de 2%, a inflação em outros países disparou com a guerra, forçando alguns bancos centrais a aumentarem justos, apesar de perspectivas fracas de crescimento. Já no emprego, o Fed frisa que, após um período de resfriamento, o mercado de trabalho americano se estabilizou.

Apesar das incertezas, a atividade econômica americana está se expandindo em um ritmo sólido e a alavancagem de fundos de hedge e das maiores seguradoras de vida permaneceu elevada em relação aos padrões históricos. "Os níveis de capital regulatório baseado em risco nos bancos permaneceram altos em comparação com as últimas décadas, e as posições de capital dos bancos tornaram-se menos sensíveis a aumentos nos rendimentos de longo prazo", pontuou o BC. Em paralelo, as condições de financiamento para grandes empresas permaneceram geralmente acomodatícias.

A atividade do mercado imobiliário, contudo, ainda está estagnada e alguns veículos de crédito privado tiveram aumento notável em pedidos de retirada no primeiro trimestre. O documento ainda revelou que o dólar teve valorização moderada na primeira metade do ano e seguiu forte na média histórica.