A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,06%

Pontos: 173.714,08

Máxima de +0,39% : 174.505 pontos

Mínima de -0,31% : 173.285 pontos

Volume: R$ 23,62 bilhões

Variação em 2026: 7,81%

Variação no mês: 0,98%

Dow Jones: -0,77%

Pontos: 52.146,42

Nasdaq: -1,4%

Pontos: 25.520,24

Ibovespa Futuro: -0,13%

Pontos: 175.010

Máxima (pontos): 176.080

Mínima (pontos): 174.545

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 41,96

Variação: -1,39%

Petrobras PN

Preço: R$ 40,90

Variação: +2,53%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,29

Variação: -0,65%

Ambev ON

Preço: R$ 15,63

Variação: +0,19%

Petrobras ON

Preço: R$ 45,81

Variação: +2,62%

Vale PNA

Preço: R$ 72,94

Variação: -0,05%

MBRF SA ON

Preço: R$ 15,03

Variação: -1,70%

Vale ON

Preço: R$ 72,94

Variação: -0,05%

Itausa PN

Preço: R$ 13,61

Variação: -1,31%

Global 40

Cotação: 637,588 centavos de dólar

(16/7/2026)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,1102

Venda: R$ 5,1112

Variação: +0,24%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,25

Venda: R$ 5,35

Variação: +1,31%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,1170

Venda: R$ 5,1176

Variação: +0,39%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,2200

Venda: R$ 5,3160

Variação: +1,32%

- Dólar Futuro (agosto)

Cotação: R$ 5,1300,

Variação: +0,04%

- Euro

Compra: US$ 1,1437 (às 18h00)

Venda: US$ 1,1442 (às 18h00)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,8470

Venda: R$ 5,8480

Variação: +0,26%

- Euro turismo

Compra: R$ 5,9800

Venda: R$ 6,0830

Variação: +0,12%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,07% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,15% ao ano.

- Over a 14,15%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.018,8 por onça-troy(1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação:+0,66%


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