A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,06%
Pontos: 173.714,08
Máxima de +0,39% : 174.505 pontos
Mínima de -0,31% : 173.285 pontos
Volume: R$ 23,62 bilhões
Variação em 2026: 7,81%
Variação no mês: 0,98%
Dow Jones: -0,77%
Pontos: 52.146,42
Nasdaq: -1,4%
Pontos: 25.520,24
Ibovespa Futuro: -0,13%
Pontos: 175.010
Máxima (pontos): 176.080
Mínima (pontos): 174.545
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 41,96
Variação: -1,39%
Petrobras PN
Preço: R$ 40,90
Variação: +2,53%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,29
Variação: -0,65%
Ambev ON
Preço: R$ 15,63
Variação: +0,19%
Petrobras ON
Preço: R$ 45,81
Variação: +2,62%
Vale PNA
Preço: R$ 72,94
Variação: -0,05%
MBRF SA ON
Preço: R$ 15,03
Variação: -1,70%
Vale ON
Preço: R$ 72,94
Variação: -0,05%
Itausa PN
Preço: R$ 13,61
Variação: -1,31%
Global 40
Cotação: 637,588 centavos de dólar
(16/7/2026)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,1102
Venda: R$ 5,1112
Variação: +0,24%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,25
Venda: R$ 5,35
Variação: +1,31%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,1170
Venda: R$ 5,1176
Variação: +0,39%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,2200
Venda: R$ 5,3160
Variação: +1,32%
- Dólar Futuro (agosto)
Cotação: R$ 5,1300,
Variação: +0,04%
- Euro
Compra: US$ 1,1437 (às 18h00)
Venda: US$ 1,1442 (às 18h00)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,8470
Venda: R$ 5,8480
Variação: +0,26%
- Euro turismo
Compra: R$ 5,9800
Venda: R$ 6,0830
Variação: +0,12%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,07% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,15% ao ano.
- Over a 14,15%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.018,8 por onça-troy(1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação:+0,66%