O preço médio dos combustíveis ficaram praticamente estáveis esta semana em relação à semana anterior, com leve queda registrada pelo diesel S-10, de 0,4%, segundo o Levantamento de Preços semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O preço médio da gasolina permaneceu a R$ 6,58 o litro e do gás de cozinha passou de R$ 114,41 o botijão de 13 quilos, para R$ 114,48, alta de 0,06%. O preço médio do diesel S-10 caiu de R$ 6,97 para R$ 6,94 o litro.

Já em relação à primeira quinzena de julho, todos os combustíveis tiveram queda na semana de 12 a 18 de julho. A gasolina caiu 0,45%, o gás de cozinha recuou 0,15% e o diesel S-10 cedeu 1,1%.

O preço mais alto da gasolina e do diesel S-10 foram encontrados novamente no Guarujá, em São Paulo, a R$ 9,79 e R$ 9,99 o litro, respectivamente, e o botijão de gás de cozinha mais caro foi comercializado, mais uma vez, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, informou a ANP.