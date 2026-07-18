A maioria dos brasileiros avalia que o País não investe o suficiente em infraestrutura, segundo a pesquisa 'Global Infrastructure Index 2026', divulgada pela Ipsos. O estudo mostra que o porcentual dos que consideram que o Brasil não está fazendo o bastante para atender às necessidades do setor ficou em 65%, porcentual superior à média global de 57%.

O levantamento também aponta que o Brasil está entre os países com maior nível de insatisfação com sua infraestrutura. Segundo a pesquisa, 45% dos brasileiros se declaram insatisfeitos com as condições atuais, ante média mundial de 30%.

A percepção de insuficiência nos investimentos é mais forte entre homens (67%), integrantes da geração Baby Boomer (74%) e pessoas de maior renda (74%). Além disso, apenas 28% dos entrevistados consideram que o Brasil tem um bom histórico de entrega de projetos de infraestrutura, indicando baixa confiança na capacidade de execução de obras e empreendimentos.

Apesar das críticas, os brasileiros reconhecem os potenciais benefícios econômicos dos investimentos no setor. Para 74% dos entrevistados, a ampliação dos investimentos em infraestrutura contribui para a geração de empregos e para o crescimento da economia.

Quando questionados sobre as áreas que deveriam receber prioridade, os entrevistados apontaram abastecimento de água e esgotamento sanitário e sistemas de defesa contra inundações, ambos com 55% das respostas. Em seguida aparecem a ampliação da oferta de moradias (46%), calçadas, passarelas e áreas para pedestres (38%), rodovias e vias principais (34%) e infraestrutura de energia solar (33%).

Setor privado - A pesquisa também identificou apoio à participação do setor privado nos investimentos em infraestrutura. Segundo o estudo, 72% dos brasileiros concordam com o aporte de recursos privados caso isso resulte nas melhorias necessárias. Ao mesmo tempo, 40% defendem o aumento dos gastos com infraestrutura mesmo que isso implique elevação de impostos ou de custos para os consumidores.