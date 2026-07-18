O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira (17) que não vai se manifestar sobre a tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros enquanto o presidente americano, Donald Trump, não se manifestar sobre o tema.

"Eu vou deixar para falar do tarifaço quando o Trump falar. Quando o Trump falar, eu falarei. Enquanto ele não falar, eu não falarei", disse Lula, durante visita à Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP/Fiocruz), no Rio de Janeiro. "No Brasil, ninguém ganha mentindo. Ou é mais verdadeiro que nós, ou não vai enganar a sociedade brasileira."

No seu discurso, Lula também disse que não falaria sobre o tarifaço porque "a notícia tem que ser o SUS, as nossas carretas da saúde da mulher, o tratamento das mulheres."

Ao citar possibilidades de tratamento no SUS, Lula afirmou que "não somos os melhores do mundo, mas nós temos que ter orgulho de sermos brasileiros." "Ninguém ouse falar mal do Brasil", frisou.

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