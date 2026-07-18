O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira (17) que a decisão do governo de Donald Trump de classificar o Pix como "prática desleal" é um "completo absurdo" e traz riscos para o sistema de pagamentos instantâneos. O Pix foi um dos pontos citados pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) para justificar a imposição de uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros.

"Claro que há risco para o Pix, porque na Seção 301, os Estados Unidos classificam o Pix como prática desleal", disse Durigan a jornalistas. "Não faz nenhum sentido", ressaltou. "Não faz sentido que se discuta o Pix em uma mesa de negociação, porque o Pix não está em negociação."

"O Pix é um ponto de conflito absurdo", disse Durigan após reunião com empresários do setor de bebida na sede da Fazenda, em São Paulo.

O Pix é uma infraestrutura pública brasileira aberta, explicou Durigan. "Não é um concorrente de mercado, não tem barreiras." Qualquer que seja o participante de mercado, seja fintech ou empresa de pagamento ou cartões, pode se valer da estrutura do Pix em igualdade de condições com os demais participantes, ressaltou.

Durigan garantiu que o Pix será preservado como um serviço público para os brasileiros e afirmou que o sistema ajudou também a ampliar as transações com cartões de crédito e à vista.