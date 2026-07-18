O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Laudemir Müller, disse que vai anunciar em agosto um plano de diversificação de mercados para produtos afetados pela nova tarifa de 25% anunciada pelos Estados Unidos na última quarta-feira, 15.

"Nós reservamos R$ 130 milhões, vamos trabalhar junto com as 57 entidades do setor privado com as quais nós temos parceria. E vamos ter uma estratégia de diversificação específica que a gente vai anunciar já nos primeiros dias de agosto", disse o presidente da ApexBrasil em entrevista coletiva sobre o tarifaço nesta sexta-feira, 17.

Müller destacou que as tarifas afetam a inflação americana, além do fluxo comercial entre os dois países. Ele exemplificou com o caso do mel orgânico, dizendo que 85% do mel importado pelos EUA é originário do Brasil, o que levou à isenção. Outros setores citados foram o do granito - o Brasil responde por 36% do produto comprado pelos EUA - e o da madeira - 30% do total importado pelos EUA sai do Brasil.

"Atrapalha as empresas americanas e gera impacto de preços, gera inflação nos Estados Unidos. Porque, por exemplo, não há como, de uma hora para outra, o americano que tem 30% do seu suprimento de madeira para construção no Brasil buscar em outro local", argumentou.

Segundo o presidente da Apex, na primeira manifestação do governo americano, em torno de US$ 20 bilhões das exportações do Brasil estariam isentas, valor que foi ampliado para US$ 23 bilhões.

"Vamos continuar o trabalho, juntos com o setor privado brasileiro, junto com as empresas brasileiras, junto com as entidades brasileiras, na diversificação, e vamos continuar trabalhando, junto com as empresas e as entidades americanas, inclusive, para aumentar a isenção nos Estados Unidos", resumiu.