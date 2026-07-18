O dólar à vista opera em alta na manhã desta sexta-feira, 17, e renovou a máxima da sessão, ao atingir R$ 5,1334, acompanhando o fortalecimento da busca por proteção nos mercados internacionais em meio à escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã. No cenário doméstico, investidores seguem avaliando os impactos do tarifaço de 25% imposto pelos Estados Unidos sobre parte dos produtos brasileiros, enquanto o IBC-Br de maio, acima do esperado, teve efeito limitado sobre o câmbio.

Segundo o gerente de câmbio da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo, o movimento de alta da moeda americana já havia começado na quinta, 16, impulsionado pela confirmação das tarifas e intensificado pelo aumento da aversão ao risco global. "Como o mercado ainda avalia os estragos do tarifaço, a primeira preocupação foi a busca por proteção. Com a escalada dos ataques ao Irã e deste contra aliados dos EUA, acabou complicando a situação ao redor do mundo", afirmou. Para ele, a manutenção das ameaças ao fluxo de petróleo - cujos preços sobem mais de 2% - e gás pelo Estreito de Ormuz continua sustentando a cautela dos investidores. Às 10h50, o dólar à vista subia 0,57%, cotado a R$ 5,1275.