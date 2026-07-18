O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 20 milhões para o Grupo Malwee Malhas por meio da linha BNDES Crédito Cadeias Produtivas, voltada a fortalecer pequenos empreendedores e ajudar a sustentar emprego e renda ao longo da cadeia produtiva.

Segundo o banco de fomento, os recursos vão apoiar a rede parceira da marca no varejo de moda, com a oferta de melhores condições de crédito a pequenos comerciantes que vendem roupas e produtos do grupo em todo o País.

A linha financia capital de giro para micro, pequenas e médias empresas com a intermediação de marcas âncoras. Na prática, o apoio do BNDES ao Grupo Malwee busca ampliar o acesso de lojistas menores a financiamento vinculado a um modelo de negócio já consolidado, com potencial para impulsionar a abertura de novas unidades e a modernização de lojas em operação.

"O apoio do banco aos pequenos e médios empreendedores, através das grandes marcas, promove o acesso ao crédito e incentiva a geração de emprego", diz em nota o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Já a CEO do grupo, Gabriela Rizzo Lima, avaliou que o aporte pode estimular investimentos de lojistas que pretendem abrir unidades da Rede Aqui Tem Malwee ou franquias Malwee Kids.

"O apoio do BNDES é fundamental para os lojistas que querem investir numa loja da Rede Aqui Tem Malwee ou Franquia Malwee Kids facilitando o acesso a melhores condições de crédito além de ser uma forma de garantir que o varejo de moda continue crescendo de maneira sustentável, gerando emprego e movimentando a economia das cidades brasileiras", afirmou Lima.

A empresa descreve seu modelo como "do fio ao consumidor", em referência a uma cadeia integrada que inclui pesquisa de tendências, criação de coleções e comercialização em lojas. O Grupo Malwee, sediado em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, afirma estar presente em cerca de 15 mil pontos de venda em todos os Estados, além de 28 franquias Malwee Kids e 178 lojas da Rede Aqui Tem Malwee.